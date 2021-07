Bosnia serblasi vihastab sõjakurjategijate ülistamise keeld

Eelmisel kuul kinnitas Haagi kohus Bosnia serblaste sõjaaegse juhi Ratko Mladići genotsiidis süüdimõistmise, aga mõned serblaste juhid peavad teda endiselt kangelaseks. Austria diplomaat Inzko leidis selle peale, et peab tegutsema.

Riigi kollektiivses presidentuuris serblasi esindav Milorad Dodik ütles, et ei aktsepteeri kriminaalkoodeksis tehtud muudatusi.

Dodik algatas petitsiooni, milles väidetakse, et Srebrenica veresaun ei olnud genotsiid. Samas võib selle eitamise eest nüüd maksimaalselt viieaastase vangistusega karistada.

Inzko, kelle ametiaeg on kohe lõppemas, end sellest segada ei lase.

„Neid reaktsioone oli oodata,” ütles Inzko. „Võib-olla tuleb lühikese aja jooksul rohkem grafitit. Aga võib-olla varsti on seda vähem või see kaob. Sel nädalal Srebrenicas üles pandud Ratko Mladići plakatid on juba kadunud.”