Vaktsineerimiskaos röökis tulles: Marek Seer ja tema juhitav töörühm lähtuvad oma tegemistes töölepingute alusel peaaegu et mitte millestki

Alates juunikuu lõpust, mil Eesti üle-euroopalises vaktsiinirallis ootamatult tabeli põhja kukkus, on koroonaviiruse-vastane kaitsepookimine lonkamas aina märgatavamalt. Kui juuli alguses kõlas veel Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse suust, et eesmärk sügiseks 70% täisealistest vaktsineerida võib olla veel saavutatav, siis juulikuu lõppu paigutuvad prognoosid nõuavad selle verstapostini jõudmiseks üleinimlikku pingutust.

Olukord näib selline, et ei suhestugi. Marek Seeril polegi oma töös tempo seadmisel näiliselt mitte millestki muust lähtuda kui juba aegunud Sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise plaanist perioodile aprill-juuni. Ei ole talle paika pandud detailset töökorraldust tema töölepingus ega ka tema juhitava töörühma käskkirjas. Ametijuhendit Sotsiaalministeeriumi ametnikule riigi jaoks esmatähtsa protsessi läbiviimiseks tehtud pole.

Vaktsineerimist korraldava töörühma tegemisi reguleerivas käskkirjas on detailse töökorralduse fikseerimise asemel keskendutud pigem asjaolule, et eesmärgid saaks paika pandud võimalikult üldsõnaliselt ja väheambitsioonikalt. Töörühma ülesandeid on seitsme lühikese punkti näol kajastatud samas mahus kui töörühma töökorra reguleerimist, mis kätkeb eneses peamiselt koosolekute pidamise ja kokkukutsumise formaalsusi.