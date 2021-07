Leedu piirivalve teatel on andmeid, et Valgevene poolel ootab piiri ületamist 2000 migranti

„Meie reservid on ammendatud, me oleme kasutusele võtnud kõik telgid, praegu viime polügoonile välismaalt saadud telke,” ütles Leedu piirivalveteenistuse ülema asetäitja, kolonel Vidas Mačaitis, vahendab Leedu Delfi.

„On erinevaid ettepanekuid selle kohta, kuidas seda paigaldada, et see oleks efektiivsem,” märkis Leedu siseminister Agnė Bilotaitė.

„Meid toetavad mõned poliitikud, toetab Leedu poolakate valimisaktsioon, nad on alati meiega. Parlamendiliige Beata Petkevič käib iga päev siin, me näeme ja tunneme seda toetust. Me ei ole teiste erakondade toetuse vastu, aga teised erakonnad millegipärast ei tule ega toeta meid,” ütles telekanalile LNK Dieveniškėse elanik Mečislovas Butrimas.

„Nähtavasti on soov saada poliitilisi dividende või on mingid teised motiivid, sest see on spetsiifiline koht. Nähtavasti väga ei taheta, et seal oleks rohkem korravalvureid, rohkem kontrolli, see võib segada ebaseaduslikku tegevust,” ütles Bilotaitė.