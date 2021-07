ERR: Ratas võib esitada presidendi kandidaadiks Tarmo Soomere

Teine poliitik, kellega ERR vestles, tunnistas, et Soomere võib osutuda kandidaadiks, "kellel on mitte rohkem pooldajaid, vaid vähem vastaseid".

Jüri Ratas lootvat, et Soomere võiks saada toetust Reformi- ja Keskerakonna, samuti Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juurest, mis tooksid talle parlamendis vähemalt 68 häält, mis on minimaalne lävi, et president riigikogus valida.

"Kui Jüri Ratase ettepanek on teistele parteijuhtidele huvitav, siis saavad Soomere kohtumised fraktsioonides olema tõsised katsumised, et millise presidendi me tema puhul saaksime, kui terav on tal sisepoliitiline pilk ja kui kaugele ulatub välispoliitiline vaade," oletas üks võimupoliitikuid.