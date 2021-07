Laanet: Leedus toimuv on Lukašenka režiimi hübriidrünnak. Toetame Leedut igakülgselt

„Leedu on hübriidrünnaku all ja tegemist on julgeolekukriisiga, mis otseselt mõjutab Balti riike ja ja meie regiooni laiemalt,“ sõnas kaitseminister Laanet. „Eesti kaitsevägi on juba Leedule praktilist abi osutanud ja oleme valmis sellega jätkama saates Leetu meie kaitseväe mehitamata lennuvahendid. Samuti on Eesti valmis pakkuma tuge hangete läbiviimisel. Leian, et peame toetust ja abi küsima ka meie liitlastelt,“ lisas ta.