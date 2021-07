INTERVJUU | Riigikontrolör Janar Holm: peame saama jälgida, kas vaktsineerimise eesmärke täidetakse, kes vastutab. See on elementaarne

Kui palju te olete varem valitsusjuhiga sel teemal suhelnud, et vaktsineerimises on vajakajäämisi?

Ma olen kabinetinõupidamistel osalenud ja need teemad on seal üleval olnud varem ka.

Kas te olete seda kriitikat siis juba varem ka seal niimoodi väljendanud?

Vaktsineerimistempo suhtes — muidugi. Me kirjutasime kirju juba aprillikuus, mis vaktsineerimistempot puudutab. Mitte peaministrile küll, aga tervise- ja tööministrile, kes selle valdkonna eest vastutab.

Juhtisite oma kirjas läbivalt tähelepanu sellele, et vaktsineerimisplaani ei ole. Teiselt poolt saaks ju sellele vastu vaielda, et ega dokument ise kedagi ei vaktsineeri — töörühmas tegutsetakse kiirelt ja operatiivselt ja bürokraatiaks aega ei jää. Selgitage palun — miks see ikkagi oluline on, et meil oleks kehtiv vaktsineerimisplaan?

Paber ise ei olegi tähtis, jah. Tähtis on, et meil on kokku lepitud eesmärgid.