Tapa linnakus on tuvastatud 33 koroonapositiivset, haigestunud viibivad konteinerlinnakus

Tänase seisuga on Tapa linnaku 1. jalaväebrigaadis eelmisel nädalal teenistust alustanud ajateenijate hulgas tuvastatud 33 koroonapositiivset, kinnitas 1. jalaväebrigaadi staabi meditsiiniohvitser major Indrek Olveti Delfile. Ta lisas, et teenistusse saabunutele tehti kiirtest, mõned testidest olid ka positiivsed. Olveti sõnul isoleeriti kohe nii nakatunud kui ka lähikontaktsed.

Haigestunud ja lähikontaktsed viibivad karantiinis Tapale spetsiaalselt püstitatud konteinerlinnakutes. "Nakatunud ja isoleeritud ajateenijatel puudub kontakt teiste linnakus teenivate ja töötavate inimestega: nad on teistest eraldatud, samuti toimetatakse nendeni toit jms kontaktivabalt," kinnitas Olveti ja lisas, et kogu brigaadi testimist praegu vajalikuks ei peeta.

Soovijad saavad teenistusse saabudes end kaitsepookida. Olveti märkis, et pea pooled ajateenijatest olid teenistusse jõudes koroonavaktsiini saanud ja enamik mittevaktsineerituid on valmis kaitsesüsti saama. Samuti on 1. jalaväebrigaadi linnakutes kaitseväelastel, teenistujatel ja ajateenijatel kohustus kanda siseruumides ja riviformatsioonis liikudes maski. Majori sõnutsi on keskmine vaktsineeritud tegevväelaste protsent praegu 93.

Koroonakolded on peamiselt seotud üritustega

Terviseameti hinnangul on Eestis haigestumiste kasv seotud nii deltatüve kui ka suurüritustega. Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik ütles Delfile, et enim on nakatunuid noorte seas, kes liiguvad rohkem ringi ja seega puutuvad ka rohkemate inimestega kokku. Samuti on Verniku sõnul nakatumine taas üles minemas ürituste tõttu, kuhu tullakse üle Eesti.

Lääne regioonis on tuvastatud kokku viis kollet, millest kaks on seotud lastelaagriga. Juuli alguses Pärnus toimunud festivaliga Beach Grind on endiselt seotud 64 nakatunut, kuid viimastel päevadel ei ole nakatunuid lisandunud. Saaremaa ooperipäevadel kollet ei tekkinud.