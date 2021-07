Reformierakondlastest linnajuhid Tartust: ootame valitsuselt kiiremaid ja selgemaid otsuseid

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on juba praegu selge, et sügis ei saa tulla samasugune nagu suvi.

“Nii reaalne tänane olukord kui ka Tartu Ülikooli teadlaste analüüs näitab, et situatsioon läheb järjest tõsisemaks. Seetõttu on juba nüüd vaja teada, milliseid reegleid on oodata nii kultuurikorraldajatel, ettevõtjatel kui ka haridusjuhtidel, et oleks piisavalt aega teha ettevalmistusi," sõnas Klaas.