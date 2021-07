Polüneeslastel jäi külas viibivalt Macronilt Prantsusmaa tuumakatsetuste eest vabandus kuulmata

„Ma tahan tõde ja läbipaistvust,” ütles Macron oma visiidi esimesel päeval Polüneesia ametiisikutele, lisades, et katsetuste ohvritele peab olema parem hüvitis, vahendab AFP.

„Riik on Prantsuse Polüneesiale võlgu. See võlg on nende katsetuste läbiviimise eest, eriti aastatel 1966-1974,” ütles Macron.

Prantsusmaa tuumakatsetuste pärand on Polüneesias endiselt suure kibestumise allikas ning seda nähakse kohalike eludele käega löönud rassistliku koloniaalsuhtumise tõendina.

Prantsuse ametnikud eitasid varem sel kuul kohalike elanike kiirguse ohvriks langemist pärast seda, kui uuriv väljaanne Disclose oli märtsis teatanud, et tuumakatsetuste radioaktiivse saaste mõju oli palju suurem, kui võimud on tunnistanud, viidates Prantsuse sõjaväe avalikustatud dokumentidele.

Macron puudutas neid tundeid ka oma kõnes.

„Ma tahan teile selgelt öelda, et sõjavägi, kes need läbi viis, ei valetanud teile. Nad võtsid samad riskid... Valesid ei olnud, oli riske, mis ei olnud kalkuleeritud, muu hulgas sõjaväe poolt,” ütles Macron.

„Ma arvan, et on tõsi, et me poleks teinud neid samu katsetusi Creuse’is (departemang Prantsusmaa keskosas - toim) või Bretagne’is (regioon Prantsusmaa läänerannikul - toim),” lisas Macron.

Enne Macroni neli päeva kestvat visiiti lootsid enam kui sajast saarest koosneva saarestiku elanikud, et Macron vabandab ja teeb teatavaks hüvitise kiirgusohvritele.

Kiirguse kätte sattumise eest on pärast 1996. aastat, kui katsetused lõppesid, hüvitist saanud vaid 63 Polüneesia tsiviilisikut, teatas Disclose, mille hinnangul on aga võinud kokku radiatsiooni kätte jääda üle 100 000 inimese. Saartel on levinud leukeemia, lümfoom ja muud vähktõved.

„Me ootame presidendilt vabandust.” ütles tuumakatsetuste ohvrite ühenduse juht Auguste Uebe-Carlson enne Macroni visiiti. „Nii nagu ta on tunnistanud kuriteoks Alžeerias aset leidnud kolonisatsiooni, ootame ka meie, et ta deklareeriks, et see oli kuritegu ja et see on tuumajõuga seotud kolonisatsiooni vorm siin Vaiksel ookeanil.”