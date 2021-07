Lauri Läänemets: valitsus on vaktsineerimisel maaelanikud ära unustanud

"Vaktsineerimisjuht ütleb avalikult, et igaühel on võimalik kaitsesüst saada kohe, kui ta sõidab Tallinna, Tartusse, Pärnusse, Narva või Kohtla-Järvele. Riigikogu liikmena pean küsima vaktsineerimisjuhilt: kas teie arvates on Eestis elu ainult nendes viies kohas või elab inimesi ka mujal," kritiseerib Lauri Läänemets.

Marek Seer rääkis intervjuus Delfile täna: "Vaktsiinid riiulil ei seisa ja keegi neid kunstlikult kinni ei hoia. Igaühel on võimalik kas samal päeval või lähipäevil kaitsesüst saada, kui ta on valmis sõitma näiteks Tallinna, Tartusse, Pärnusse, Narva või Kohtla-Järvele. Vaktsineerimiskeskused töötavad ja vaktsiinid ootavad."

Läänemets nendib, et taoline käitumine näitab valitsuse tegelikke regionaalpoliitilisi seisukohti. "Viiruse leviku tõkestamisel on see aga läbikukkumine. Pole ime, et me sukeldume ühiskonnana koroonaviiruse puhangu kolmandasse lainesse, kui mitte midagi pole varasemalt ette võetud."

Tema hinnangul peegeldab vaktsineerimisjuhi lapsus terve valitsuse mentaliteeti ja saamatust. "Vaktsineerimine ei tohiks olla mingi vaba turu kaup, mis sõltub sellest, kas keegi suvatseb seda pakkuda või suudab seda hankida. See on avalik hüve, mis peab olema tagatud ühtlaselt üle riigi ja kõigis piirkondades. Kui valitsusel on vaja selleks lisaressurssi, siis tuleb seda julgeda öelda ja küsida."

Läänemets küsib ka, kuidas on võimalik, et juuli lõpus avastab Kaja Kallas alles pärast riigikontrolli märkust, et Eestis puudub vaktsineerimiskava. "Olen koos avalikkusega arvanud tänaseni, et valitsuses on arutatud maakondliku täpsusega olukorda vaktsineerimises ja mida teha, et olukord paraneks."