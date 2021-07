Kolm omanäolist kohta, kus veeta meeldejääv suvepuhkus

Karukella puhkemaja

Puhkemajal on kaheaastase tegutsemisaja jooksul tekkinud ka omad püsikliendid. Näiteks üks vahva sõpruskond on selle aja sees külastanud puhkemaja juba kolm korda ja nende neljas kord on broneeritud detsembrikuusse. Püsikliendid on öelnud, et pole vaja ehitada või osta isiklikku suvilat, tuleb enda jaoks välja valida üks puhkemaja. Igaühel on juba oma tuba ja koht söögilaua taga. Kõik on käepärane ja teada, edaspidi jääb üle vaid avastada ning nautida uusi mugavusteenuseid, mis majja juurde tulevad.