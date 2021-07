VIDEO JA BLOGI | Üllar Lanno murettekitavast koroona levikust: parim viis nakkuse peatamiseks on inimeste kontrollimine suurüritustel

Pressikonverentsil tutvustati terviseameti külmladude temperatuuritõusu asjaolusid uurinud komisjoni aruannet ja lõppjäreldusi.

Üllar Lanno ettekandest selgus, et terviseameti ladudes olid häiresüsteemid, mis oleks pidanud teavitama töötajaid või turvafirmat temperatuuri tõusmisest nii töövälisel ajal, nädalavahetustel kui ka riigipühadel. Paraku oli süsteem häälestatud nii, et teavitus laekuks vaid laupäeval ja pühapäeval. Temperatuur hakkas aga terviseameti külmladudes tõusma jaanipühade ajal.

Temperatuuri tõusmise tõttu hävitatakse kõik ladudes olnud üle-soojenenud tooted. Kahju suurus on 3 027 838 miljonit eurot.

Asja uurimiseks moodustatud terviseameti komisjon soovitas viia sisse järgmised muudatused: ravimilao struktuuriüksuse loomisel peaks tekkima otse vastutav juhtimine; värvata avaliku konkursiga struktuuriüksusele juht; analüüsida kriitiliselt, millises mahus on mõistlik riiklikult hangitavaid ravimeid terviseameti laos käidelda.

Peagi ootavad ees 2500 nakatunuga päevad

Samuti anti ülevaade COVID-19 hetkeolukorrast ja delta-tüve levikust Eestis. Täna avaldatavast epiidülevaatest selgub, et nakatumine Eestis on tugevas kasvus ning haigestumine tõusis hüppeliselt just nooremaealiste seas.

Lanno märkis, et umbes 700 000 inimesel on tekkinud antikehad, kui arvestada vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimesi. Edaspidi töötatakse tema sõnul selle nimel, et vaktsineerimine oleks võimalikult kättesaadav ja mobiilne.

Hanna Sepp rääkis, et haigestunuid on enim 20-39-aastaste hulgas. Hospitaliseeritute hulgas on kasvanud 20-49-aastaste osakaal, aga langenud üle 80-aastaste osakaal. Sepp rõhutas, et hirmutavate prognooside ärahoidmiseks on vaja vältida kontakte ja kindlasti on vaja end lasta vaktsineerida.