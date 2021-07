Terviseameti prognoos: ilma piiranguteta on septembri keskel kuni 2500 nakatunut päevas

Kasv tuleneb sellest, et Eestis domineerib deltatüvi ja korraldatakse suurüritusi, märgitakse TA ülevaates. Erinevatel üritusel on tekkinud üheksa kollet ja nendes on haigestunud 166 inimest. Ülevaates märgitakse, et mitmed kolded on tekkinud hiljuti ja on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid.

Üritustest (meelelahutusüritused, laagrid jne) osavõtjad on reeglina eri piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti paikadesse. Võttes arvesse, et R on kõrge, siis on ootuspärane, et ainuüksi ürituste tõttu lisandub sel nädal ligi 200 sekundaarset juhtu.

Ilma üritustel osalevate inimeste arvu piiramiseta saame näha septembri keskpaigas juba kuni 2500 haigestunut päevas, näitab TA prognoos.

TA hoiatab, et kui piiranguid ei tule ja kasv jätkab samas tempos, võib juba augusti lõpus ja septembri alguses oodata 1000 nakatunuga päevasid. Täna oli uusi juhtumeid 173.

Järgmisel nädalal võib oodata umbes 1000 nakatunut nädalas. Võrdluseks: möödunud nädalal lisandus 645 haigusjuhtu. Augusti keskpaigaks ennustatakse 200–300 nakatumistega päevasid.

Haigestumise kasvu taga peituvad suuresti haigust levitavad nooremad inimesed, selle jätkudes jõuab see ka vanemate inimesteni.

Kui Põhja regioonis on nakatumiskordaja püsinud stabiilsel tasemel, siis teistes regioonides on see aga kasvanud.

Teadusnõukoja liige professor Krista Fischer selgitas aga Delfile, et septembri keskpaigaks ja kaugemaks ajaks on praegu täpseid prognoose veel vara teha, sest nakatumist mõjutavad erinevad tegurid, näiteks vaktsineerimine ja piirangud, mis võivad haigestumust veel alla tuua.

Fischer rääkis, et Hollandis ja Suurbritannias järgnes järsule nakatumiste arvu suurenemisele ka järsk vähenemine. Mis järsu vähenemise põhjustas, ei osanud Fischer veel täpselt öelda.