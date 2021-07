Marek Seer vastuseks kriitikale: vaktsiinid riiulil ei seisa ja keegi neid kunstlikult kinni ei hoia

"Vaktsiinid riiulil ei seisa ja keegi neid kunstlikult kinni ei hoia. Igaühel on võimalik kas samal päeval või lähipäevil kaitsesüst saada, kui ta on valmis sõitma näiteks Tallinna, Tartusse, Pärnusse, Narva või Kohtla-Järvele. Vaktsineerimiskeskused töötavad ja vaktsiinid ootavad," räägib vaktsineerimisjuht Seer Delfile.

Tema sõnutsi pingutab vaktsineerimise töörühm edasi, et neile seatud eesmärk - 70-protsendine hõlmatus sügiseks – saavutada. "See on olnud algusest peale ambitsioonikas eesmärk. Viimastel nädalatel oleme suutnud vaktsineerimise tempot tõsta ja prognoos näitab, et eesmärk võiks olla saavutatav. Eelmisel nädalal tehti üle 22 000 esmase doosi," märgib ta.

Veel juuli alguses rääkis Seer eesmärgist kindlamas vormis. Kui Delfi 6. juulil uuris, et kui tempo ei kasva, mis on järgmine plaan, kostis Seer, et 70 protsenti peab tulema. "Ma pole alla andnud."

Mis aga puutub vaktsineerimisleigusse, siis Seer kostab nüüd: "Seda, et huvi pärast jaanipäeva ja juulis raugeb, oli ette näha ning valmistusimegi selleks, et kui see taas suve lõpu poole kasvab, oleks võimalused olemas."

Ta toob välja, et tegeletakse vaktsineerimisvõimaluste laiendamisega (vaktsineerimisbussid, võimalus süst saada kaubanduskeskustes jms), ent on ka kitsaskohti. "Probleemiks on väiksemate haiglate võimekus – nad lihtsalt ei jõua kohapeal teha nii palju vaktsineerimisi, kui soovijaid on. Sest kadunud pole ka muud ülesanded ja inimeste raviine. Vaktsineerimine on tulnud sellele lisaks."

Ta lisab, et piiratud on ka Eestis nende tervishoiutöötajate ressurss, kes immuniseerida tohivad. Valmimas on kiirkoolitus, et anda laiemalt ringile meditsiinitöötajatele õigus koroona vastu vaktsineerimist teha.

Ta märgib, et kohtutakse nende piirkondade tervishoiuasutuste ja omavalitsustega, kus kättesaadavusega on raskusi – et leida igale piirkonnale sobiv lahendus. "Täna näiteks kohtume Lõuna-Eesti haiglate juhtidega."

