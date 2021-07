Leetu saabunud migrantide lastele oli antud rahustuseks narkootikumi, illegaalide hulgas avastati sügelised

Reanimatsiooni viidi lapsed Kabeliai piirivalvekordonist pärast seda, kui nad olid koos vanematega ebaseaduslikult piiri ületanud. Laste vanemad ütlesid, et maskides mehed andsid enne piiri ületamist lastele kaks tabletti, et nad rahulikud oleksid. Selgus, et lastele anti psühhotroopset ainet, vahendab Leedu Delfi.

„On olemas antidepressandid ja narkootilised ained,” ütles telekanalile LNK kohaliku haigla arst Dmitrijus Kačiurinas, kes täpsustas, et selliseid preparaate kasutatakse nii depressiooni raviks kui ka narkootikumidena.

Alytuse haigla arstid andsid abi 20 illegaalile. Kaebused olid erinevad: valud jalgades, kõhus, peas.

Kõiki hirmutas ka sügeliste puhang migrantide hulgas, kes on paigutatud Alytuse lennuvälja hoonetesse. Seal elab 70 inimest.

„Kõik tuli desinfitseerida. Loomulikult osteti neile ravimeid sügeliste vastu, kõik saadeti duši alla. Võeti ära riided, midagi utiliseeriti, midagi desinfitseeriti, vahetati voodiriided,” rääkis Alytuse aselinnapea Jurgita Šukevičienė.

Pavoveriai kordonisse, kus on 20 migranti, on kiirabi kutsutud kolm korda. Haiged on viidud Vilniuse ülikooli Santarose haiglasse.

„Nad kaebasid jalavalu. Nad viidi Santarosesse. Mõne tunni pärast hakkas ühel naisel kõht valutama,” rääkis kordoni ülem Sergejus Golosujevas.

Piiriäärsete omavalitsuste juhid on mures: ei ole selge, kes peaks haigete migrantide eest hoolitsema.

„Neil on tervisega mitmesuguseid probleeme, abi ei saa alati osutada ka kohalikud haiglad. Näiteks dermatoloogi teenuseid ei osutata kõigis haiglates, meie omas sellist arsti ei ole, aga vajadus neil on,” ütles Druskininkai omavalitsuse juht Ričardas Malinauskas.

Leedu tervishoiuministeerium tunnistab, et olukord on keeruline, aga kontrolli all. Haigete eest peaksid hoolitsema omavalitsused.

Alytuse haigla saab praegu selle väljakutsega hakkama, aga mis saab edasi, ei teata.

Kačiurinase sõnul eraldatakse ainult nakkushaiguste kandjad ülejäänutest, aga mingrante kohalikest eraldada ei suudeta.

Linnaelanikud kardavad, et migrantide ravimise tõttu on neil keerulisem arsti juurde pääseda.