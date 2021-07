Vene uuriva väljaande The Insider peatoimetaja juurde saabus politsei. Kaebus tuli GRU agendiks peetavalt Hollandi ajakirjanikult

„Nähtavasti on minu juures läbiotsimine. Uksele koputab politsei,” kirjutas Dobrohotov ja lisas, et advokaat ei tuleks talle kahjuks, vahendab Interfax.

Gurevitš selgitas, et avaldus esitati seoses sellega, et Dobrohotov väidab, et Van der Werff teeb raha eest koostööd välismaise luureteenistusega.

Bellingcat teatas juba 2020. aasta novembris, et neil on tõendeid, et ingliskeelne meediaplatvorm Bonanza Media, kus Van der Werff ja Vene ajakirjanik Jana Jerlašova töötavad, on Venemaa kontrolli all, vahendab Hollandi ringhääling NOS.