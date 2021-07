VIDEO | Vaata, kuidas Kapitooliumi Trumpi poolehoidjate eest kaitsnud politseinikud räägivad oma surmahirmust

Dunn rääkis, et ütles mitmele protestijale, et hääletas Bideni poolt.

„Kui need olid kallistused ja suudlused, peaksime me kõik minema tema majja ja tegema sama talle,” lisas Gonell, kes hiljem ütles, et ei mõelnud, et keegi peaks Trumpi juurde koju minema, ja vabandas selle „vihapurske” eest.

„Kui neid, kes on vastutavad, vastutusele ei võeta... jääb see vähktõveks meie põhiseaduslikule vabariigile,” ütles Cheney eilse kuulamise alguses.

Rünnaku tagajärjel suri viis inimest, sealhulgas üks politseinik. Seni on kinni peetud vähemalt 535 märatsejat, aga süüdi on neist mõistetud vaid üksikud.

„Kas minu hääl ei loe? Kas mina olen mittekeegi?” küsis Dunn enese sõnul protestijatelt, kes väitsid, et valimisi võltsiti.

„See tekitas rassiliste epiteetide valingu,” tunnistas Dunn. „Üks naine roosas MAGA (Trumpi hüüdlause „Make America Great Again” - toim) särgis karjus: „Kuulete seda, see [ebatsensuurne] hääletas Joe Bideni poolt!" Keegi ei olnud kunagi, kunagi, nimetanud mind [ebatsensuurne], kui ma olen Kapitooliumi politseiniku vormiriietust kandnud.”

Politseinik Michael Fanone tunnistas, et ta tiriti rahva hulka, teda peksti ja talle anti korduvalt elektrišokke taserist.

Fanone meenutas, et skandeeriti: „Tapke ta tema oma relvaga.” Kartes oma elu pärast palus ta märatsejaid, öeldes, et tal on lapsed.

Ühel hetkel lõi Fanone kuulamisel rusikaga lauale, kui süüdistas mõningaid vabariiklasi häbiväärses ükskõiksuses ja ametivande reetmises.

Dunn ütles, et teadvustas rassistlikke solvanguid täielikult alles päevi hiljem.

„Sel päeval püüdsin ma lihtsalt ellu jääda ja koju pääseda,” ütles Dunn. „Kui ma olin suuteline seda läbi mõtlema, oli see nii emotsionaalne. See oli nii heidutav ja pettumust valmistav, et me elame sellisel maal, kus sind rünnatakse sinu nahavärvi pärast. Lihtsalt, et sulle haiget teha. Need sõnad on relvad.”

Politseinik Daniel Hodgesi huul värises emotsioonidest, kui talle näidati videot sellest, kuidas märatsejad teda uksel peksid. Hodges nimetas neid korduvalt terroristideks.

Üks kahest vabariiklasest, kes hääletasid Trumpile ametikuriteo süüdistuse esitamise poolt, Kinzinger näis hoidvat pisaraid tagasi, kui oma kolleege kritiseeris.

„Me ei tea endiselt täpselt, mis juhtus. Miks? Sest paljud minu parteis on võtnud seda lihtsalt järjekordse parteilise võitlusena. See on toksiline ja see on karuteene politseinikele ja nende perekondadele,” ütles Kinzinger.