Urmas Reinsalu: seoses vaktsineerimiskaosega peab riigikogu viivitamatult kogunema erakorraliseks istungiks

"Eile sai riigikontrolöri pöördumise kaudu teatavaks, et Eestil ei ole juba kuu aega kehtivat vaktsineerimiskava. Sama olukord oli ka aprillis, mil riigikontrolör andis oma kirjas teada, et kehtiv vaktsineerimiskava puudub," märgib ta. "Eestis pole tähtsamat küsimust kui vaktsineerimine, kuid riigikontrolöri raportist selgub, et selle asja juhtimises valitseb täielik segadus."

Tema sõnutsi lasub riigikogul parlamentaarses riigis kohustus valvata valitsuse tegemiste üle ja arutada olulisi küsimusi. "See hetk on praegu käes, parlament peab kogunema ja kuulama ära valitsuse esindajad ning riigikontrolöri ja andma oma hinnangud. Me ei tohi suve maha magada, Eesti vaktsineerimistempo on Euroopa sabas juba kuid."

Ta toob piltlikustades näite, et kui peaminister ja terviseminister lubasid eelarve kontrolli komisjonis, et mai algul on vaktsineeritud 80 protsenti üle 80-aastastest, siis praeguseks oleme jõudnud naiste seas vaid 61 protsendi ja meeste seas 69 protsendini.

"Olen esmaspäevaks kutsunud kokku riigieelarve kontrolli komisjoni istungi, et kuulata valitsuse esindajaid. Pool aastat oleme komisjonis neile küsimustele tulutult tähelepanu juhtinud."



Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) andis eile teada, et katkestas puhkuse ja naasis tööle just riigikontrolli kriitika pärast. "Vaktsineerimise korraldus on varemgi tekitanud tõsiseid küsimusi, mistõttu olen pidevalt nõudnud sotsiaalministeeriumilt ülevaateid ja tegutsemist. Riigikontrolli analüüsi valguses nõudsin kahetunnise kohtumise käigus vaktsineerimise eest vastutavalt tervise- ja tööministrilt Tanel Kiigelt sisulisi vastuseid ja konkreetseid tähtaegu, mil probleemid saavad lahendatud."

Kallas viitas, et meie ladudes seisab üle 170 000 doosi Pfizeri ja Moderna vaktsiini. "Samal ajal on üle Eesti sadu tuhandeid inimesi, kes tahavad ja vajavad vaktsiini, kuid mingil põhjusel pole seda saanud. See on lubamatu olukord."