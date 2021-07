VIDEO JA FOTOD | Tallinnas Suur-Sõjamäel põlevad Ragn-Sellsi territooriumil puidujäätmed, suits levis Lasnamäe ja Kesklinna suunas

Ragn-Sellsist öeldi Delfile, et põles töödeldud ja töötlemata puidu hunnik. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti sõnul ei ole tegu ohtlike jäätmetega.

Täna kell 1:50 said päästjad teate tuekahjust Talllinnas Suur-Sõjamäe tänaval. Põlevad ettevõtte territoorimil 300m2 ulatuses jäätmed, millest levib suits kesklinna ja Lasnamäe suunas. Palume piirkonda jäävatel elanikel hoida aknad ja uksed suletuna. pic.twitter.com/DzVhn9XMrG

Õnnetusele reageeriti suurte jõududega. Kohapeal töötas 33 päästjat ja 12 päästeautot, millest kaks on vabatahtlikust päästekomandoost.

Kell 7.50 öeldi päästeametist Delfile, et põlengule on piir pandud, ent kustutustööd veel käivad. Kella 8 paiku toimus päästemeeskondade vahetus. Sündmuskohal on veel ka 4-5 päästeautot.