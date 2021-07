Balletiliidu üleskutse: Estonia esisolist Anatoli Arhangelski võitleb raske haigusega ja vajab heade inimeste abi

Eesti Balletiliidu juhatuse esimees Triinu Upkin ütleb, et Anatoli haigestus kevadel haruldasse ja aina süvenevasse haigusse. "Pärast üle kuu pikkust haiglaravi tunnistasid arstid, et ei suuda teda siin aidata. Pere toimetas Anatoli Itaaliasse Udine haiglasse, kus on vajalikud aparaadid ja spetsialistid. Abikaasa Marika Muiste on mehele 24/7 haiglas toeks ja hooldab teda," märgib ta postituses.