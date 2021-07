Jaanus Karilaid: Kaja Kallas katkestas puhkuse asjata ning eksib end vaktsineerimisprotsessi ette rakendades

" Kaja Kallas katkestas puhkuse asjata. Alles ta ennustas suvele kadu, õnneks ta eksis. Nüüd loodab Kaja kiirtalgu korras end rakendada vaktsineerimisprotsessi ette. Ka siin ta eksib," kirjutab Karilaid sotsiaalmeedias. "See töö on kollegiaalne ja kõiki tõrkeid saab tegelikult lahendada kabinetiistungil. Tänased kitsaskohad ei saa olla peaministrile üllatuseks."

Ta lisab, et vaktsineerimise tempo on tegelikult tõusnud. "Viimasel nädalal tehti üle 22 000 esmase vaktsiinisüsti ja ligi 21 000 teist doosi. Vaktsineeritute arv kasvas kiiremini kui ühelgi varasemal juulikuu nädalal. Kokku on Eestis tehtud üle 1,1 miljoni kaitsesüsti ja töö käib."