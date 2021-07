Tanel Kiik jäi riigikontrolli ja peaminister Kaja Kallasega eriarvamusele

Peaminister Kaja Kallas katkestas täna puhkuse riigikontrolör Janar Holmi saadetud märgukirja tõttu, millest järeldub, et vaktsineerimise korralduses on vajakajäämisi.

Kallas, kes rääkis täna Holmi kirja valguses terviseminister Tanel Kiigega mitu tundi, ütles Delfile, et sotsiaalministeerium peab seadma endale konkreetsemad vahe-eesmärgid ning tuvastama probleemkohad. "See olukord, et meil on vaktsiinid ja on tahtjad, aga vaktsineerimist ei toimu, peab lõppema," ütles Kallas.

Kallas nõustub riigikontrolli kriitikaga, et valitsus on saanud süstimata jäänud dooside ja vaktsineerimise probleemkohtade kohta vähem infot, kui vajalik oleks. "Me oleme mitu korda küsinud uue vaktsineerimisplaani kohta," rääkis Kallas.

Kallas palus Kiigega rääkides uue vaktsineerimisplaani avalikuks teha nii kiiresti kui võimalik ning loodetavasti peaks see peaministri sõnul juhtuma käesoleva nädala neljapäeval.

Tanel Kiik tõdes Delfile, et vaktsineerimise protsessis on murekohti, kuid ta ei tõtanud kinnitama, et need tulenevad halvast organiseerimisest ja plaani puudumisest. "Meil täna vaktsiine jagub - küsimus on esiteks nõudluses ja teiseks tervishoiutöötajate ressursis, mis suvisel perioodil ja väiksemates kohtades on madal," rääkis Kiik.

Kiik vaktsineerimisplaani puudumist suureks probleemiks ei pea. "Eestil on tegelikult avalik vaktsineerimisplaan," viitas ta kevadel koostatud dokumendile, kus on kirjeldatud sammud juuni lõpuni.

Riigikontrolör Janar Holm kritiseeris peaminister Kaja Kallasele saadetud kirjas olukorda, kus riik tegutseb ilma vaktsineerimisplaanita. Holmi sõnul on ka sotsiaalministeeriumis küpsev uus vaktsineerimisplaan üldsõnaline ja puudulik - näiteks puuduvad seal konkreetsed vahe-eesmärgid, mille täitmisel valitsus ja ühiskond laiemalt kätt pulsil saaksid hoida.