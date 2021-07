Kaja Kallas katkestas vaktsiinikaose pärast oma puhkuse

"Riigikontroll nendib, et meie ladudes seisab tuhandeid kasutamata vaktsiine – nädala taguse seisuga koguni üle 170 000 doosi Pfizeri ja Moderna vaktsiini. Samal ajal on üle Eesti sadu tuhandeid inimesi, kes tahavad ja vajavad vaktsiini, kuid mingil põhjusel pole seda saanud. See on lubamatu olukord," ütleb valitsusjuht.