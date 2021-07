VILJA KÜSIB | Anneli Ott: Ma ei ole viroloog. Mul ei ole pädevust öelda, et vaktsineerimine on õige tegu

Kaitsesüstimata kultuuriminister Anneli Ott Keskerakond ) on asunud valitsuses seisma selle eest, et kedagi ei diskrimineeritaks soovimatuse pärast end vaktsineerida. Ta jäi ka ka tänases saates oma seisukohtadele kindlaks ning keeldus andmast infot selle kohta, kas on kaitsesüstitud või mitte.