VIDEO | Videoküsitlus Tallinnas: miks koroonapuhang taas pead tõstab?

Nakkuskordaja R, mis näitab, mitut inimest üks koroonaviirusega nakatanu keskmiselt nakatab, on taas tõusmas. Krista Fischer ütles täna Delfile, et juuli alguses läks nakkuskordaja R üle 1 ning on praegu 1,4 ja 1,5 vahel. Fischeri sõnul oli nakkuskordaja viimati nii kõrge novembri alguses, kuid praeguse tõusu põhjuseks on oluliselt nakkavam delta tüvi.

Inimesed näevad, et nakkuskordaja tõusu taga peituvad nii leevenenud piirangud, rahva soov taas vabalt ringi liikuda kui ka välismaalt sissetoodud juhtumid. Samas peetakse viiruse leviku hoogustumist ka juhuseks. Arvatakse, et peamine vastutus leviku piiramisel lasub rahva õlgadel: tuleks end vaktsineerida, vähe ringi liikuda ja kodus püsida.

“Need inimesed, kes on nõrgemad, kes ei saa [vaktsineerida], siis me peame neid kaitsma sellega, et me saame kas vaktsiini või kanname maske. Osad vinguvad, et nad ei taha vaktsiini, osad inimesed reaalselt ei saa vaktsiini [saada],” sõnas kodanik, kes rõhutas, et kaitsepookimise edenemise eest vastutavad Eesti inimesed, mitte poliitikud.