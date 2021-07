Presidendivalimisteni on jäänud napilt kuu. Kuigi eile küttis Eesti avalikkuses kirgi väide sellest, justkui hakkaks valitsuskoalitsiooni kuuluvate Reformierakonna ja Keskerakonna liikmetele võimalikku presidendikandidaati tutvustama, osutusid need kuuldused valeks.

Kuigi see spekulatsioon algas teatest, et Reformierakond on kutsunud õhtul kella kaheksaks kokku koosoleku, oli omakorda selle ajendiks Keskerakonna pärastlõunane koosolek, kus pidavat presidenditeema arutlusele tulema.