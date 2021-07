Delfi annab oma panuse võitluses kolmanda koroonalainega

„Kuigi kaitsepookimine ei pruugi anda sajaprotsendilist garantiid koroonaviirusega nakatumise vältimiseks, näitab erinevate riikide praktika, et maksimaalne vaktsineeritute osakaal ühiskonnas aitab vähendada raskelt haigete ja surmajuhtumite arvu, mis omakorda võimaldab hoida riiki avatumana ja vältida laiaulatuslikke piiranguid kõigile. Seega saab igaüks anda oma panuse, et kolmas laine jääks Eestis võimalikult leebeks,“ ütles Delfi turundusjuht Eve Kaljusaar ja lisas, et sotsiaalkampaania eesmärk on julgustada just neid inimesi kiirelt tegutsema, kes täna kõhklevad või on vaktsineerimist mingil muul kui tervislikul põhjusel edasi lükanud.

„Palju on võrreldud koroonaviirusega võitlust sõjaolukorraga. Sõjas ei ole kunagi ideaalseid lahendusi, mistõttu on loogiline, et ka vaktsiinide ümber on palju küsimusi ja kahtlejaid. Samas saame selle võitluse võita ainult kollektiivse pingutusega, kus igaühe valmidusest anda oma panus sõltub nii sõja pikkus kui ohvrite arv,“ lisas Kaljusaar.

Kui teil on tervis korras, aga te pole veel vaktsineeritud, siis broneerige esimene saada olev aeg või minge keskusse, kus aega broneerima ei pea. Kui kardate, et teie tervis on koroonavaktsiini jaoks liiga nõrk või ei ole see mingil muul põhjusel soovitatav, siis võtke ühendust oma pere- või raviarstiga. Vaktsineerige end kohe, et hoida Eesti ja maailm meile kõigile avatud.

Ekspress Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenuma Eesti jaoks.