Leedu siseminister tegi ettepaneku kehtestada Valgevene piiril eriolukord, et piiri ületamine poleks võimalik

Leedu seimi riikliku julgoleku ja riigikaitse komitee esimees Laurynas Kasčiūnas ütles, et eriolukorra kehtestamist võidakse kaaluda migratsioonikriisi kontrolli alla võtmiseks.

„Läbi peavad olema vaadatud kõik variandid, me peame olema valmis kõigiks olukordadeks ja see on üks võimalusi, mis võib reaalsuseks saada,” ütles Kasčiūnas.