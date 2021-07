GRAAFIKUD | Juba juuli alguses oli näha, et kuu lõpuks on mitusada nakatunut päevas

Fischer ütles, et juuli alguses läks nakatumiskordaja R üle 1 ning on terve kuu tõusnud: praegu on R 1,4 ja 1,5 vahel.

Meeldetuletuseks: R ehk nakkuskordaja tähistab seda, mitut inimest üks koroonaviirusega nakatunu keskmiselt nakatab. Kuna praegu on R 1,4 ja 1,5 vahel, siis täna lisandunud 193 uut nakatunut võisid keskmiselt nakatada 270 kuni 289 inimest.

Viimati oli R nii kõrge novembri alguses, mistõttu on Fischeri sõnul praegune olukord novembri algusega võrreldav. Peamine vahe on aga see, et nüüd levib Eestis oluliselt nakkavam delta tüvi. Teine peamine vahe on see, et praeguseks on Eestis 548 830 täielikult vaktsineeritud ja 132 717 läbipõdenud inimest.

Fischer lisas, et õnneks on eakate osakaal nakatunute seas Eestis väga väike, mis viitab, et vaktsineerimisega on siiski mõningal määral edu saavutatud ja vaktsiinid pakuvad ka tõhusat kaitset.

Samas on Eestis vaktsineeritud vaid 56% täiskasvanutest, mistõttu saabki viirus vabalt levida, kuna karjaimmuunsuseks sellest kaugeltki ei piisa. Viroloog Andres Merits on öelnud, et karjaimmmuunsuse saavutamiseks peaks olema vaktsineeritud vähemalt 90%, ideaalis 95% inimestest ning vaktsineerida tuleks ka lapsi.

Paljudes teistes Euroopa riikides pole maski kandmise nõudest loobutud, Eesti on üks väheseid riike, kus mask pole enam nõutud. Eile kogunenud teadusnõukoja juht Irja Lutsar aga ütles ERR-ile, et nõukoda ei esitanud valitsusele sügiseks veel soovitusi ning praegu lõplikku tegutsemiskava ei ole. „See on teadusnõukoja liikmetele kodutöö praegu," ütles Lutsar ERR-ile.