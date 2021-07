Credit24 Sailing Team läheb MM-ile medalit püüdma: siinsete viikingite eelis on muutlike ilmaolude tundmine

Pärnus toimunud 2015. aasta EM-il võideti amatööride arvestuses pronksmedalid ja 2019. aasta EM-il Rootsis samuti pronksmedalid. „Täna purjetame Credit24 Sailing Teamina 38-jalasel Salona võistlusjahil,“ tutvustab purjetaja. Ei ole kahtlust, et meeskonnal on ootus ja soov 2021. aasta MM-il senised tulemused üle sõita. Tänavuse hooaja senised saavutused näitavad, et tiimil ja paadil on hea hoog sees.

Hoolimata keerulistest oludest said piirangud leevendust ja merekarudel oli võimalik võistlusjanu kustutada, sest kuni kümme meeskonnaliiget oli üldjuhul purjekatele lubatud.

Avameresõitudel purjetabki meeskond tavaliselt kaheksa- või üheksaliikmelisena. Mihkli sõnul on vöörist ehk purjeka esiosast ahtri ehk tagaosani meeskonna positsioonid täpselt jaotatud. „Kapteni sõna loeb, ent tõelise täiuslikkuse saavutamiseks peab tiim toimima kui üks — üksteise taustajõuna. Üksi ei tee merel midagi ja ebakindel tiim ei suuda kõiki võimalusi kasutada või olukordi lahendada.“

Seetõttu ongi MM-i esindusmeeskond Credit24 Sailing Teamil komplekteeritud juba talvest, mil alustati hooajaks ettevalmistust. „Küll aga juhtus see, et üks meie MM-i liikmetest kukkus treeningul kaks ribi katki. Vigastusoht on treeningutel ja võistlustel tõsine. Õnneks on kangelasel veel mõni nädal aega paranemiseks,“ selgitab Mihkel.

Viikingid ja kodused olud





Foto: Berit Heinoja

Rahvusvaheliselt tuntud tipptegijad hakkavad Tallinnasse kogunema augusti esimesel nädalal. Enne seda toimub MM-i eelregatt. Mihkel nendib, et Tallinnas purjetades on siinsed meeskonnad justkui koduväljakul: „Koduste vete ja ilmaoludega oleme harjunud. Tuulevaikusest saab kiiresti purgaa, päikesest paduvihm. Oleme harjunud muutlikkusega, see on siinsete viikingite eelis.“

Tallinna laht on ilus laht, mis purjetatav igat pidi. „Vetevana ehk Vana on meile nii mõndagi õpetanud — millal tuleb õhtune briis või kummast lahe servast paremini toidab. Siin on kindlasti meeldiv ja põnev purjetada nii kodustel kangelastel kui piiri tagant tulevatel väljakutsujatel.“

Suurvõistlused koosnevad nii avameresõitudest kui ka rajasõitudest. Viimased toimuvadki Tallinna lahel, ent avameresõitudega jõutakse ka rannikuvetest kaugemale.

Sireenidest kaugel



Credit24 Sailing Teamil on väljakujunenud rituaalid, mis teinekord ka fännidele ja konkurentidele silma jäänud. Tervitusnaps on n-ö must-be, et Vana hoiaks ja sireenide juurde ei saadaks. Sama korratakse siis, kui märk vee peal võetud.

„Samuti on erinevad võistlusmeeleolusse sisse minemise viisid. Meil on oma mantrad, vastavalt olukorrale ja võistlusele. Häälestame end ühele lainele. Kogu tiim koguneb kokku ja kordab kõva häälega ühte mantrat. See annab võimsa laengu enne starti ja annab positiivse signaali ka nii vastastele kui kohtunikele,“ räägib Mihkel võistluseelsest meeskonnavaimu loomisest.

Üks on kindel, Credit24 Sailing Teami meeskond on valmis, et kodusel MM-il tipptasemel purjetamist nautida. „Kodupubliku ees võistelda on suur rõõm! Me oleme ju ajalooliselt olümpiapurjetamist koduhoovis näinud ja seekordne MM üle tuhande sportlasega ei jää sellele elamusele sugugi alla. Tulge elage omadele kaasa!“ kutsub Mihkel pealtvaatajaid 6. augustist purjetajatele kaasa elama.