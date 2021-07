Kahtlus: mees läks joomakaaslastega tülli ja pani maja põlema. Kaks inimest hukkus

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press rääkis, et politseinike kiire tegutsemine sündmuskohal aitas välja selgitada teo võimaliku toimepanija. Ta tõdes, et alkohol ja arvete klaarimine ei peaks kunagi käsikäes käima. „Alkoholi liigtarbimine on sageli põhjuseks, miks joobes inimesed omavahel tülli lähevad ning on äärmiselt kahetsusväärne, et tekkinud konflikt antud juhul niivõrd traagiliselt lõppes,“ lisas ta.