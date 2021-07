ERISAADE | Ossinovski hoiatab koroonatsunami eest. Mullu Ratast kritiseerinud Kallas kihutab nüüd ise kinnisilmi vastu seina!

Sajad tuhanded vaktsiinidoosid seisavad. Aegu inimestele süstimise tarvis aga ei avata. Eesti elanikkonna vaktsineerituse tase on Euroopa Liidu madalamaid. Täna pole enam isegi piisavalt aega, et praegu esimest süsti tehes töö- ja kooliaasta alguseks septembris täiskaitse saavutada. Kuid ei vaktsineerimise korraldajate seas ega valitsuses ei näi kellelgi mingit probleemi pilla-palla olukorra suhtes olevat. Samas tuleb peale kolmas koroonalaine, tänased nakatumisnumbrid on juba 200 juures. Delfi „Erisaate“ liinil on sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Jevgeni Ossinovski, kes ütleb, et valitsus kihutab tegevusetusega kinnisilmi vastu koroonatsunami lähenevat seina. Muuhulgas ütleb Ossinovski, et piirangutest vaid vaktsineerimata inimestele ei pruugi varsti enam piisata. Saatejuht on Raimo Poom.

„Nigel lugu on ja natuke koomiline on juuli lõpus korrata sõnu, mida rääkisin märtsis-aprillis,“ alustas Ossinovski. „Tollal räägiti põhiliselt seda, et muidu on kõik hästi, aga vaktsiini on vähe. Tollal tõesti oli seda vähe. Aga ma ise rääkisin sellest, et ühel päeval jõuab kätte ka see, kui peame olema organisatoorselt ja ühiskonnana valmis selleks, et vaktsiini on palju rohkem ja hakkava otsa saamad need, kellele seda süstida. Näeme, et ettenägelikkust ja laiemat planeerimist niivõrd tähtsas protsessis on olnud kohutavalt vähe. Probleeme kas lahendatakse või ignoreeritakse nende tekkimise järjekorras,“ hindas ta olukorda.