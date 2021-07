Lutsar: teadusnõukoda võib soovitada piiranguid vaktsineerimata isikuile

Lutsar rääkis ka sellest, et nõukoda võib soovitada piirangute kehtestamist inimestele, kes ei ole vaktsineeritud. "Meil on ju piisavalt vaktsiine, meil on piisavalt kohti, kus vaktsineerida, nii et kõik, kes veel ei ole vaktsineeritud, võiksid kindlasti vaktsineerima minna," rääkis ta.

Teadusnõukoja juht tunnistas, et esmaspäeval kogunenud nõukoda ei esitanud valitsusele veel soovitusi sügiseks. "Praegusel ajahetkel veel lõplikku tegutsemiskava ei ole, aga arutasime teemat ja igaühele jäi kodutöö mõelda, missugune võiks sügisene tegutsemiskava olla. See on teadusnõukoja liikmetele kodutöö praegu," ütles Lutsar.

Lutsari sõnul on küll nakatumiste arv hakanud kasvama ning 90 protsenti uutest nakatunutest on saanud viiruse delta tüve, kuid kuna ka vaktsineerituid on juba üsna palju, siis raskelt haigestunuid ja surnuid on märksa vähem. See näitab, et praegu kasutatavad vaktsiinid annavad ka delta tüve vastu tõhusa kaitse, rõhutas valitsuse teadusnõukoja juht.