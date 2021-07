Ryanairi reisilennuki Minskisse suunanud lennujuht põgenes Valgevenest

Ateenast Vilniusesse lennanud Ryanairi reisilennuk sunniti väidetava pommiähvarduse tõttu Minskis maanduma. Ryanairi juhi Michael O’Leary sõnul öeldi pilootidele, et on tõsine pommiplahvatuse oht, kui lennuk siseneb Leedu õhuruumi. Sealjuures ei lasknud Valgevene lennujuhid lennukil maanduda mujal Balti riikides või Poolas , vaid suunasid selle just Minskisse.

Hiljem selgus, et lennuk sunniti maanduma Valgevene võimude käsul, et vahistada opositsiooniline ajakirjanik Pratasevitš. Vahistati ka tema tüdruksõber, Venemaa kodanik Sofia Sapega. Mõlema vastu on algatatud kriminaaljuurdlused massirahutuste korraldamise ja võimuesindajate vastu viha õhutamise kohta.

Valgevene uurimiskomitee on teatanud, et kinnipeetud tunnistavad oma süüd. Pratasevitšit on mitu korda näidatud Valgevene riigimeedias, kus ta on oma süüd tunnistanud, kritiseerinud teisi opositsionääre ja öelnud, et austab Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat. Pratasevitši lähedased ja kolleegid on kutsunud tema sõnu eirama ja kinnitanud, et tema kallal kasutatakse vägivalda ja talle avaldatakse survet.