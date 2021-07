VIDEO | Leedu migrandilaagris toimus taas mäss, kohale toodud toit visati üle tara

„Nähes videokaameraid tulid neile kiiresti meelde oma õigused, nad hakkasid karjuma „freedom” (inglise keeles „vabadus” – toim) ja esitama nõudmisi. Üks neist oli saata arst, kes vaataks läbi kõik soovijad. Me täitsime selle nõudmise. Aga ülejäänud nõudmised, nagu telefonide tagastamine, ei ole meie pädevuses,” ütles Vrubliauskas.

Pranskevičiuse sõnul nädalavahetusel migrandid veidi rahunesid, sest neile lubati, et vastutavad isikud vaatavad nende nõudmised läbi.

„Aga täna hommikust ei ole läbirääkimistest juttugi. Nad loopisid toidu välja. Iraaklased ise keelduvad söömast ja keelasid seda võtta ka teistel. Ainus nõudmine on nad territooriumilt välja lasta,” ütles Pranskevičius.

„Seal on igal pool praht, tualettides ajavad ekskremendid üle ääre, migrandid ei lase töötajaid kanalisatsiooni korda tegema. Praegu kardame me ise sinna töötajaid saata, see ei ole ohutu,” rääkis Pranskevičius.