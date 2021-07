Viktor testis Eesti kõige populaarsemat kaalulangetusmeetodit. PILDID

Suure huviga ronisin igal hommikul kaalule ja tulemused olid tõesti uskumatud – esimese nädalaga kaotasin iga päev umbes kilogrammi. Ma ei suutnud seda uskuda, sest päevad möödusid tavaliselt, ei olnud tunnet, nagu oleksin terve päeva pidanud elama mõne porgandi ja salati pealt – minu toitumiskavas olid hõlpsasti koostatavad ja maitsvad road, tundsin kogu aeg, et kõht on täis. Toit on üks elu naudinguid, ma ei pea üldse proovima seda endale keelata ja tunnistan, et just see takistas mul dieedi alustamist. Ma soovitaksin isegi mitte nimetada Stockholmi dieeti dieediks, kuna see sõna võib paljusid eemale peletada. Need on lihtsalt maitsvate toitude retseptid, mille kogenud spetsialistid on hoolikalt valinud ja mis annavad seetõttu tulemusi. Olen näinud, kuidas mu tuttavad soovivad kaotada liigsed kilod ja jõusaalis higistavad, kuid tulemusi pole. Kõik on üllatunud, kui ütlen, et saavutasin oma kaalu ilma jõusaali abita.