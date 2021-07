Politsei tuvastas Florida kortermaja varingu viimase, 98. ohvri

Miami-Dade’i politseil on kaks isiklike esemete nimekirja, millest üks koosneb asjadest, mis on leitud kokkuvarisenud maja osast, ja teine asjadest, mis on leitud maja osast, mis jäi püsti, aga mis lammutati ohutuse tagamiseks 4. juulil. Esemed on kavas tagastada ellujäänud elanikele ja hukkunute lähedastele.