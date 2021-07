Väikelaps jalutas kodust minema ja kukkus järve. Põnni elu päästis juhuslikult järve ääres tööd teinud Nikolai

"Nimelt helistas meile eile varahommikul Lõuna-Eestist Nikolai, kes ütles, et tõmbas just ühest järvest välja sinna kukkunud väikelapse. Nikolai oli parasjagu järve juures puid raiumas, kui kuulis plärtsatust Kui ta siis pilgu järvele pööras, ei uskunud ta oma silmi, sest järves oli väike laps. Mees jooksis talle järele ja tõi lapse kaldale – teisisõnu, Nikolai oli õigel ajal õiges kohas ja päästis kaitseinglina lapse elu.

Tagantjärele selgus see, mida lapsevanematena ka parima tahtmise korral alati lõpuni ette ei saa näha. Nimelt oli korteriuks sel päeval lukust lahti ununenud ning laps just sama päeva varahommikul enne teiste ärkamist otsustanud uksest välja minna. Oma teekonnal jõudis ta pea kilomeetri kaugusele järve äärde, kus ta vette kukkus ning kus kaitseingel Nikolai ta täpselt õiges kohas õigel hetkel oma hoole alla võttis ja lapse elu päästis.

Igal lapsevanemal on ilmselt olnud hetk, kus süda on ühel või teisel põhjusel lapse pärast saapasäärde vajunud. Seepärast palume mõistvat suhtumist lapsevanemate suhtes, kes juhtunule vaatamata saavad täna siiski tõdeda, et tegu oli äärmiselt õnneliku õnnetusega ning seda paljuski just tänu kangelasele, kelle nimi on Nikolai."