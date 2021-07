Elroni graafikut on tabanud Balti jaama ümberehitustööde tõttu laialdane hilinemislaine

Balti jaam ja Elroni rongid. Foto: MARI LUUD

26. juuli on möödunud Elroni rongiäris kümnete hilinemiste saatel - täna on ühtekokku teavitatud rongifirma kodulehel kahekümne neljast erineva liini hilinemistest. Ja seda igas suunas üle terve Eesti. Mis on sellise laine põhjuseks?