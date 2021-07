FOTO | Politsei otsib Harjumaal kadunud 17-aastast Andrest

Esmaspäeva õhtul kella 18.15 paiku teatati politseile, et Andres jooksis metsa ning teda ei õnnestu leida. Ka ei ole poisil kaasas mobiiltelefoni, mistõttu ei saa lähedased teda kätte. Poissi nähti viimati Männiku karjääri lähistel, kuid ta võib liikuda ka Tallinnas Nõmmel või Balti jaama piirkonnas. Lähedased tunnevad muret tema heaolu ja tervise pärast.

Info Andrese kadumisest ja tema isikukirjeldus on edastatud piirkonna patrullidele, kes alustasid otsinguid ning koguvad infot poisi võimaliku liikumissuuna kohta.

Andresel on tumedad lokkis juuksed ning ta on ligi 180 cm pikk. Tal on seljas valge t-särk ja jalas mustad lühikesed püksid, ta kannab kaasas suurt musta seljakotti.