Päästeametist öeldi Delfile, et süttis viiekordse standardse paneelmaja katus. Kas katusel tehti mingeid töid, pole praegu selge. Päästjatel ei ole infot ka vigastatute kohta. Majaelanikud on evakueeritud. Praeguseks on tulele piir pandud, käib järelkustutamine.