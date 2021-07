Välisministeerium jäi kohaliku ettevõtja ja Rumeenia suursaadiku renditüli vahele. Ettevõtja: olen valmis kohtusse minema

Sel kevadel ja suvel rullus lahti ebatavaline renditüli eestlannast ettevõtja Kristiina McCabe'i ning Rumeenia saatkonna vahel.

McCabe rentis küll maja välja ning suursaadiku residentsiks mõeldud hoone kasutamise eest on talle raha makstud, kuid tüli puhkes sellest, et ühelegi rendilepingule pole allkirju pandud. Lõpuks otsustas suursaadik majast loobuda ning McCabe'ile öeldi, et nii naine ise kui ka tema maja pole lepingu sõlmimiseks sobilikud.

"See on äärmiselt pikantne lugu," kirjeldas McCabe kokkuvõtvalt kogu lugu Rumeenia suursaadiku Cǎlin-Rolo Stoicaga. "Ei soovi küll rumeenlaste suhtes diskrimineeriv olla, aga business as usual. Täiesti absurdne. Seda enam, et räägime saatkonnast."