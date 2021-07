Euroopas on püütud inimesi präänikuga vaktsineerima meelitada, aga nüüd haaratakse mõnel pool piitsa järele

Nüüd, kui levimas on deltatüvi, mis ähvardab uute karantiinimeetmetega, haaravad mõned riigijuhid prääniku kõrval ka piitsa järele.

Täna varahommikul Prantsusmaal vastu võetud seadus nõuab tervisepassi, mis tõendab vaktsineerimist või hiljuti tehtud negatiivset testi, et siseneda restoranidesse ja baaridesse ning sõita pikamaarongides või lennata lennukiga.

Kreeka , mis on silmitsi nakatumise kasvuga, mis ähvardab riigi elutähtsat turismitööstust, läks juuli keskel sammu kaugemale ja keelas vaktsineerimata inimestel restoranides, baarides ja kinodes siseruumides viibida. Tervishoiutöötajatele muudeti vaktsineerimine kohustuslikuks.

Itaalia , mis muutis vaktsineerimise tervishoiu- ja apteekide töötajatele kohustuslikuks juba aprillis, teatas neljapäeval, et kehtestab samuti piirangud siseruumides viibimisele, kui puudub tõend immuunsuse kohta.

Vaktsineerimata inimeste teatud kohtadesse mittelubamine on värskeim mitmetest piirangutest, mis olid kunagi Lääne demokraatiates mõeldamatud. Need sammud on esile kutsunud proteste ja debati selle üle, kas vaktsineerimine tuleks jätta vabaks valikuks või muuta ühise kasu nimel kohustuslikuks.