Ole teadlik, kuidas trauma korral abi kutsuda ja halvimat vältida

„Tõsiste traumade korral saab Eestis ja eriti Tallinnas operatiivset abi EMOst. Kehtib ka lihtne reegel, et kiirabi on eeskätt sõiduk, mis on spetsiaalselt disainitud vigastatud inimese haiglasse transportimiseks juhul, kui ta ei suuda ise pärast õnnetust liigutada. Kui patsient on tõukerattaga kukkunud ja suudab püsti tõusta, ei ole kiirabi järele vajadust. Näiteks kui inimene on tõukerattaga käe katki kukkunud ja suudab tulla kohale iseseisvalt, ei pea kiirabi kutsuma. Kui aga kukkumise tagajärjeks on reieluu murd või lahtine luumurd, ei saa ükski teine auto teda haiglasse toimetada. Sel juhul läheb vaja kiirabiraami, spetsiaalseid lahaseid ja teatud kiiretoimelisi valuvaigisteid. Raske vigastuse korral toob kiirabi alati inimese meie juurde,” ütleb erakorralise meditsiini keskuse (EMO) juhataja Vassili Novak ja lisab, et teine põhjus kiirabi kutsumiseks on ülitugev valu näiteks õla piirkonnas, mille tõttu inimene samuti iseseisvalt liikuda ei suuda. „Olgugi et õlg kõndimisel ei osale, võib valusündroom olla nii tugev, et inimene ei suuda seetõttu liikuda. Meil saab inimene mõistliku aja jooksul arstliku ülevaatuse ja diagnostika, teeme röntgenipilte ööpäevaringselt. Selle varasem nimetus on traumapunkt, mille kabinett on EMO koosseisus,” ütleb Novak.