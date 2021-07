GRAAFIK | Tänase seisuga pole Läänemaal ühtki vaba vaktsineerimisaega

Võrreldes reedese seisuga on vaktsineerimisaegu vähenenud kuues maakonnas: Harjumaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Viljandimaal ja Läänemaal. Aegu on juurde tekkinud üheksas maakonnas: Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal, Jõgevamaal, Võrumaal, Järvamaal, Hiiumaal, Saaremaal ja Lääne-Virumaal. Märkimisväärselt on reedese seisuga aegu juurde tekkinud Saaremaal ja Lääne-Virumaal, kus on nüüd vabu aegu vastavalt 741 ja 257. Reedel oli vabu aegu vastavalt 201 ja 29.

Erinevalt teistest maakondadest ei vaktsineeri ükski Läänemaa perearst COVID-19 vastu. Ka reedel ei olnud vaktsineerimise olukord Läänemaal kiita, siis oli digiregistratuuris 40 vaba kohta. Delfi kirjutas reedel , et kuues maakonnas on sama päeva seisuga kõigest alla 100 vaktsineerimisaja. Kõige kriitilisem oli seis Hiiumaal (0 vaba aega), Järvamaal (0 vaba aega) ja Võrumaal (6 vaba aega). Neis kolmes maakonnas on mõne päeva jooksul vabu aegu küll juurde tekkinud, kuid mitte märkimisväärselt. Hiiumaal on täna hommikuse seisuga 11, Järvamaal 25 ja Võrumaal 53 vaba aega.

Praegu toimub Läänemaal vaktsineerimine ainult iga paari nädala tagant ühel päeval, kui erameditsiiniasutus Eldred maakonna kultuurimajja kaitsepookima tuleb. Ent ka need ajad täituvad kiiresti ja kõikidele tahtjatele vaktsiini ei jagu. “Täna kohtume just Läänemaa omavalitsuste ja seal vaktsineerimist korraldavate tervishoiuasutustega, et kuidas Läänemaal paremini vaktsineerimise kättesaadavust tagada,” selgitas sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa.

Gea Otsa sõnutsi on COVID-19 vaktsineerimine üha kättesaadavam ka perearstikeskustest. Otsa nendib, et enamik neist digiregistratuuri küll aegu üles ei pane, kuid nimistus olevaid inimesi informeeritakse personaalselt ja väljaspool nimistut olevaid inimesi teavitatakse piirkonnas muul moel. COVID-19 vaktsiine on tellinud 14 Harjumaa, 2 Jõgevamaa, 5 Järvamaa, 2 Lääne-Virumaa, 3 Põlvamaa, 5 Pärnumaa, 2 Raplamaa, 3 Tartumaa, 4 Viljandimaa, 4 Võrumaa ja 1 Hiiumaa perearstikeskus. Läänemaal, kus perearstid ei kaitsepoogi, alustab vaktsineerimist peatselt üks apteek, lisaks on maakonda minemas ka Pärnu Sanatooriumi mobiilne üksus. Kohapeal vaktsineerib Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus.

Vabad vaktsineerimisajad ilmuvad jupiti

Otsa lisas, et vaktsineerimist läbi viivad haiglad, perearstikeskused, eratervishoiuasutused jt koordineerivad oma tööd ise, mistõttu erineb ka vabade vaktsineerimisaegade hulk, sest aegu avatakse jupiti, mitte ühe korraga. Näiteks kui esimene vaba aeg on saadaval alles augusti keskel, siis tähendab see Otsa sõnutsi seda, et varasemalt avatud ajad on broneeritud ning uusi pole meditsiiniasutuste piiratud võimekuse tõttu avatud. Kaitsepookimise suurendamiseks sõidavad ringi vaktsineerimisbussid, kus saab eelbroneeringuta vaktsineerida. Vaktsineerimisbussid aitavad tema sõnul vähendada koroonakriisist räsitud meditsiinipersonali koormust. Vaktsineerimisbussid saadetakse esmajärjekorras maakondadesse, kus vaktsineeritute hõlmatus on väiksem.

Gea Otsa sõnul tuleb pidevalt juurde eelbroneeringuteta vaktsineerimisvõimalusi, mis on leitavad siit. Infot vaktsineerimise ja vabade aegade kohta saab telefoninumbrile 1247 helistades. Apteekides olevate vaktsineerimisvõimaluste kohta saab infot siit.

Vabad vaktsineerimisajad (tänase seisuga) Tartumaa – täna. Samuti võimalik eelregistreerimiseta A. Le Coq Sport spordihoones

Saaremaa – täna

Harjumaa – 27.07. Võimalik on minna ka juba täna ilma eelregistreerimata Kaja kultuurikeskusesse

Raplamaa – 27.07

Ida-Virumaa – 27.07. Võimalik on ilma eelregistreerimata minna täna Narvas kultuurimajas asuvasse vaktsineerimiskeskusesse

Võrumaa – 28.07

Lääne-Viru – 29.07

Viljandimaa – 30.07

Pärnumaa – 01.08. Eelregamiseta on võimalik 31.07 ja 1.08 Maxima kaubanduskeskuses

Järvamaa – 02.08

Põlvamaa – 03.08

Jõgevamaa – 05.08

Valgamaa – 10.08

Hiiumaa – 12.08