Araabia sotsiaalmeedias räägitakse Leedu piiri ületamise lihtsusest

Kaks nädalat tagasi hakkasid Leedu sõjaväelased piirile okastraattõkkeid püstitama. Kinnitati, et 2-3 kuuga ilmub selline tõke 500 kilomeetri pikkusele piirilõigule. Siseminister Agnė Bilotaitė ütles siis, et see on prioriteetne ülesanne. Selgus aga, et kahe nädala pärast tuli tööd lõpetada, vahendab Leedu Delfi.