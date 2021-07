VIDEO | Õnnelik maandumine: elektritõukerattur lõpetas hirmuäratava kokkupõrke järelkärus

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et videos on peasüüdlaseks tähelepanematu elektritõukerattur, tasub märgata, et kokkupõrkes osalev järelhaagisega maastur sooritab parempööret vastassuunavööndist. Sellegipoolest paneb liikluspolitsei inimestele südamele, et sõiduteega lõimumise koht tuleb ületada jalakäija tavakiirusega. Nii jõuad tõenäoliselt reageerida ja olukorra päästa ka siis, kui teine liikleja jämedalt eksib.