Kanadas astub ametisse esimene põlisrahva esindajast kindralkuberner

Kui Simoni eelkäijate ametisse astumise tseremooniatel on senatis kohal olnud sadu inimesi, sealhulgas valitsuse liikmed, senaatorid, parlamendiliikmed, ülemkohtu kohtunikud ja teised, siis seekord on koroonaviiruse tõttu kohal vaid 44 inimest, vahendab Canadian Press.

Kodanikke on palutud mitte tulla tänavate äärde hoone ümber ja rahvusliku sõjamonumendi juurde, kuhu Simon pärja asetab.

Kanada peaminister Justin Trudeau nimetas inuittide liidri ja endise diplomaadi oma valikuks Suurbritannia kuninganna Elizabeth II esindajaks Kanadas varem sel kuul. Simon vahetab välja Julie Payette’i, kes astus jaanuaris tagasi, kui avaldati raport, mille järgi on kuberneri tööpaik Rideau Hall toksiline töökoht.

Kanadas on viimasel ajal väljendatud leina ja pahameelt föderaalvalitsuse peale seoses põlisrahvaste ajaloolise ja praeguse kohtlemisega. Mitmed põlisrahvad on kasutanud maad läbistavat radarit ja on leidnud endiste internaatkoolide juurest laste märgistamata haudu.