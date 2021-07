Vaktsineerimata kultuuriminister Anneli Ott saaks Andrus Ansipi valituses sule sappa

"See küll mingisugune eeskuju pole, kui kultuuriminister jätab mulje, et tema on vaktsineerimisvastane," ütles Ansip "Vikerhommikus". "Kultuuriminister peaks eelkõige seisma selle eest, et kultuuriinimesed saaksid teha oma tööd, et inimesed saaksid osa meie rikkalikust kultuurist," rääkis ta.

Ta oli kriitiline kogu vaktsineerimiskampaania, eeskätt selle vedaja Marek Seeri suhtes: "Vaktsineerimise korraldajad näivad järel lohisevat." Ansip tõi välja, et alguses oli Eesti vaktsineerimise tempolt Euroopa Liidus kolmandal kohal. "Aga siis võeti ametisse vaktsineerimise koordinaator ja tema, selle asemel, et hakata vaktsineerima inimesi, hakkas vaktsiine külmkappi koguma."

"Need korraldajad on asunud vaatlejapositsioonile, öeldakse, et pall on rahva käes ja distantseerutakse protsessist. Ei ole nende käes, pall on ikka korraldajate käes ja kui hakkama ei saa, andke see töö kellegi teise kätte," ütles ekspeaminister. "Küllap ikka leidub neid, kes hakkama saavad," lisas ta.