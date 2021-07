Indias levib koroonapatsientide hulgas must seen, mille tõttu on surnud üle 4300 inimese

Suur enamus mukormükoosi käes kannatajatest ehk umbes 85% on India tervishoiuministeeriumi andmetel koroonapatsiendid. Juuli alguseks oli seenhaiguse tõttu surnud üle 4300 inimese, vahendab CNN.

Must seen on India teine koroonakriis. Enne seda oli see haigus riigis haruldane, kuigi 80 korda sagedasem kui arenenud riikides.

Seda põhjustab seen nimega mucormycetes, millega inimesed iga päev kokku puutuvad, aga kui nende immuunsüsteemi on nõrgestanud koroonaviirus, nakatuvad nad seenega kergemini. Kui kiiresti ravi ei saada, võib must seen põhjustada püsivaid kahjustusi näole, nägemise kaotust ja surma. Suremus on üle 50%.

Juhtumite arv on Indias järsult kasvanud ja vähemal määral on seent tuvastatud ka mujal – Nepalis, Afganistanis, Egiptuses ja Omaanis.

Seene levik Indias võib olla seotud koroonaviiruse deltatüve ehk B.1.617.2-ga.

Diabeet põhjustab kõrgenenud veresuhkru taset, mis on suhkrust toituva seene jaoks ideaalne. 2019. aasta seisuga oli Indias 77 miljonit diabeedi põdejat, mis seletab osaliselt musta seene juhtumite suurt arvu.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kasvab diabeedijuhtumite arv madala ja keskmise sissetulekuga riikides kiiremini kui kõrge sissetulekuga riikides. Koroonaviiruse tõttu muutub must seen arstide ennustuse järgi tavalisemaks üle maailma.

Srinivas S. Bengalurust arvas, et on koroonaviirusest üle saanud, aga siis läks tema vasak silm nii paiste, et ta suutis seda vaevalt avada. Lisandus piinav valu.

Srinivas ei olnud mustast seenest midagi kuulnud, aga hakkas muretsema, kui mais hakkasid tema silm ja nina veritsema. Srinivas käis neljas haiglas, enne kui arstid musta seene diagnoosisid. Ravi sai ta lõpuks viiendas haiglas.

Enne pandeemiat oli Indias 3000-4000 mukormükoosi juhtumit aastas, teatas tervishoiuminister Mansukh Mandaviya parlamendile. Haigus ei olnud nii oluline, et osariigis oleks pidanud selle kohta keskvalitsusele raporteerima. Mais asi muutus ja juhtumite arv kasvas. Juuni lõpuks oli üle riigi teatatud 40 845 juhtumist.